Roma, incendio a Vigna Stelluti: uomo tenta il suicidio, morto un cane. Salvate due ragazze

Coronavirus, ricoverata la cameriera di un hotel in cui ha dormito la coppia cinese

Undi Largo di Vigna Stelluti 24, a Roma Nord: i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo due persone,. Una donna di 40 anni è stata portata in zona sicura con l'autoscala mentre una ragazza è stata tratta in salvo dal bagno dell'appartamento, che era invaso dal fumo.Le due giovani donne sono state soccorse dal personale del 118 che era arrivato sul posto. Ferito, il presunto responsabile dell'incendio: forse un tentativo di suicidio all'origine del gesto. Nel rogo purtroppo ha perso la vita un cagnolino, intossicato dalle esalazioni.