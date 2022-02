Roma, furgone distrutto da un incendio: morto l'anziano che viveva all'interno

Dramma in centro a Roma: un anziano è morto nell'incendio del furgone in cui presumibilmente viveva. È accaduto questa mattina in via Angelo Emo, in zona Prati.

Leggi anche > Roma, giallo a Montesacro: cade dal terzo piano, aveva un proiettile nella spalla

L'intervento dei vigili del fuoco di Prati è scattato poco dopo le 10.40. Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, non ancora identificato ma dall'apparente età di circa 80 anni, che era riverso nella parte posteriore del furgone. Sul posto presenti anche operatori del 118, carabinieri e polizia locale. Ora si attende l'identificazione della vittima, prima di ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA