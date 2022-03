Roma, incendio in un deposito giudiziario: a fuoco oltre 500 motorini a ridosso del Gra

Un vasto incendio si è sprigionato nella notte in un deposito giudiziario alla periferia di Roma. Oltre 500 motorini sono andati a fuoco all'interno del deposito al civico 729 di via di Settebagni.

Sul posto, poco prima delle 2 della scorsa notte, sono intervenute la polizia due squadre dei vigili del fuoco, che per domare le fiamme hanno dovuto anche chiudere in via precauzionale il tratto della complanare del Grande Raccordo Anulare che si trova proprio sopra il deposito. Sul posto anche la polizia scientifica, che dovrà stabilire la natura dell'incendio: non si esclude che sia stato doloso.

Dopo le prime indagini, verranno anche valutati gli eventuali danni alla rampa della diramazione Roma Nord del Gra, che si trova proprio nelle vicinanze del deposito. Fortunatamente, non risultano esserci feriti o intossicati.

