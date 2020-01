Incendio in un campo rom: nessun ferito, le fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Lunedì 13 Gennaio 2020, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unè divampato questo pomeriggio a, in unsituato a pochi metri di distanza dal. Il rogo, che non ha causato feriti, è stato prontamente spento dall'intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco.L'intervento è avvenuto intorno alle 16.20 di oggi, nei pressi dell'incrocio tra ile via della Magliana. L', di medie dimensioni, ha coinvolto quello che con tutta probabilità era unrom, composto da un paio di baracche di fortuna, una roulotte ed un camper, oltre a cumuli di rifiuti.I soccorritori dei Vigili del Fuoco, giunti per primi sul posto, hanno trovato il campo rom completamente abbandonato, potendo così stabilire che nessuna persona era stata coinvolta nel rogo.