Roma, incendio in un appartamento: vigili del fuoco salvano dieci cani

I vigili del guoco del comando di Roma hanno messo in salvo dieci cani in seguito a un incendio divampato in un appartamento in via Frassineto. Le fiamme si sono propagate intorno alle 16 al secondo piano di una palazzina da quattro.



All'arrivo dei vigili del fuoco l'edificio era giù evacuato con gli abitanti che avevano lasciato da soli le loro abitazioni. Al termine dell'intervento i pompieri hanno salvato la vita ai dieci amici a quattro zampe che erano all'interno dell'appartamento coinvolto dall'incendio, di cui uno assistito con l'autoprotettore, in attesa dell'arrivo del personale veterinario dell'Asl. L'appartamento al momento è inagibile per il denso fumo nero che si è sviluppato all'interno. Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA