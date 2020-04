Incendio in condominio con anziani e disabili: i residenti portati in salvo a spalla dalla polizia

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 09:12

Strage sfiorata al Tor Tre Teste per unche ha interessato alcuni appartamenti in via delle Pispole abitati per lo più da anziani e disabili. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento per cause ancora imprecisate ma in breve tempo si sono propagate anche in altre abitazioni. Lo stabile è stato evacuato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno portato fuori dalla palazzina tutti i residenti. Alcuni di loro sono stati portati fuori a spalla dai vigili del comandante Antonio Di Maggio. La coltre di fumo denso e acre ha invaso tutti gli ambienti circostanti. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo per spegnere le fiamme.