Incendio nella notte, uomo trovato morto carbonizzato in casa

Lunedì 1 Ottobre 2018

Tragedia nella notte a, nella zona dell’Eur. Un uomo di 80 anni ènell’incendio che ha devastato l’appartamento dove viveva, al quinto piano di via dell’Accademia Tiberina.Le fiamme, che si sono sviluppate per cause non ancora chiare, hanno divorato in breve tempo la casa non dando scampo all’anziano che stava dormendo. I vigili del fuoco hanno lavorato più di tre ore per domare il rogo ed evacuare in via precauzionale con la polizia ed i carabinieri tutti i residenti in attesa di svolgere le verifiche strutturali del palazzo.