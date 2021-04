Roma, incendio sulla Tiburtina: una grossa nube di fumo nero visibile da Talenti. Cosa sta succedendo

Paura a Roma: nube nera in cielo per un vasto incendio in un mobilificio. Un nube nera altissima e visibile a chilometri di distanza si nota stamattina nella Capitale. In tanti hanno scattato foto e registrato video postati poi sui social. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero propagate all'interno di una fabbrica di mobili in zona Tor Cervara, area est di Roma. L'incendio sarebbe molto vasto e avrebbe interessato anche alcuni edifici limitrofi alla fabbrica.

La richiesta di soccorso ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 13 da un capannone di via Licenza, immediato l'arrivo dei pompieri con l'ausilio degli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 14:17

