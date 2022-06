Roma, non solo autobus: a fuoco una spazzatrice dell'Ama. Paura in stazione Termini

Roma, paura nella notte scorsa a Termini per un incendio. Ad andare a fuoco è stata una spazzatrice dell'Ama, in quel momento in funzione su piazza dei Cinquecento.

Leggi anche > Incendio a Roma, enorme nuvola di fumo tra Portuense e Pisana. Cosa sta succedendo

L'incendio si è originato poco prima di mezzanotte, mentre la spazzatrice stava caricando dei rifiuti sul cassone posteriore. Un addetto dell'Ama ha subito dato l'allarme:sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio e messo l'area in sicurezza. Qualche momento di paura e danni ingenti al mezzo della municipalizzata dei rifiuti, senza conseguenze per le persone: nessuno è rimasto ferito.

Un episodio analogo era avvenuto quasi tre mesi fa: era il 6 aprile quando, nei pressi di via Prenestina una spazzatrice aveva preso fuoco, andando completamente distrutta, mentre era ferma a un distributore di carburante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA