Roma, incendio alla Regione Lazio, fiamme negli uffici di via Cristoforo Colombo: evacuato il piano terra

Lunedì 16 Dicembre 2019, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nelladella, a, per unche si è originato nella sede diIl, originatosi con tutta probabilità nei sotterranei, avrebbe investito il piano terra dell'edificio che ospita gli uffici della, per poi propagarsi anche ai piani superiori. Il piano terra è stato completamente evacuato ma al momento non ci sarebbero feriti. Lo riporta Il Messaggero.Le, anche a causa dei vari materiali di risulta, hanno in breve tempo raggiunto anche i, fino al quinto. Idi Roma sono giunti con tre diverse squadre, che stanno cercando di domare le fiamme da via Rosa Raimondi Garibaldi.