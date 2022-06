Roma, incendio nel Reale Circolo Canottieri Tevere Remo: fiamme nella sauna

Fiamme nel Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 17 di oggi, martedì 21 giugno, a Roma per spegnere l'incendio divampato nella sauna del circolo di Lungotevere in Augusta 28. Nessuna persona è rimasta coinvolta dal rogo.

Sono oltre ottanta gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma. Di questi circa la metà ha riguardato roghi di sterpaglie, boschi e colture. A Capena località Monte le Mole sono in corso le operazioni di spegnimento anche con l'ausilio dell'elicottero per un incendio di sterpaglie. Elicottero in azione anche a Lanuvio, in via Casal Marini dove dal primo pomeriggio la squadra di Velletri è impegnata nello spegnere le fiamme divampate nei campi.

