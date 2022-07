Roma, incendio alla Pisana: arrestato il presunto piromane, è un 62enne

Roma, incendio alla Pisana: arrestato il presunto piromane. Si tratta di un 62enne, accusato di aver appiccato il rogo divampato ieri.

Roma, incendio al Parco della tenuta dei Massimi: nube di fumo e strada chiusa alla Pisana

Incendio alla Pisana, arrestato un 62enne

Il rogo era partito nella zona compresa tra via di Bravetta e via dei Colli Portuensi. Ad accorgersi della presenza del 62enne erano stati i vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme. L'incendio di ieri ha bruciato una vasta area boschiva, all'interno della Tenuta dei Massimi. La presenza dell'uomo è stata segnalata dai vigili del fuoco alla polizia: gli agenti hanno bloccato l'uomo, che si aggirava nella zona con un accendino in mano. Il 62enne è ora accusato di incendio boschivo doloso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 12:47

