Roma, incendio in un appartamento nella notte: morta una donna di 70 anni

Questa notte a Roma, intorno alle 23:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento a Pietralata dove era esploso un incendio. Nell'appartamento al settimo piano di via Angelo Sismonda 13, le fiamme sono divampate all'interno della camera da letto. Nella stanza adiacente è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 70 anni. L'appartamento è stato interdetto per danni da fumo, ma non ci sono stati danni strutturali ai locali. Sul posto anche il 118.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 09:34

