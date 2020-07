Un incendio è divampato nella notte all'interno di un parco giochi con gonfiabili per bambini in zona Casal dè Pazzi, alla periferia di Roma. Sul posto i vigili del fuoco e polizia. Non risultano feriti. Tra le ipotesi che a far divampare le fiamme possa essere stato un cortocircuito di un frigo. Ultimo aggiornamento: Saturday 25 July 2020, 09:39

