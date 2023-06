Roma, l'incendio in un palazzo a Colli Aniene

Un vasto incendio è scoppiato poco fa in un palazzo in via D'Onofrio nella zona di Colli Aniene, proprio di fronte al supermercato Pewex. Secondo le primissime informazioni «ci sarebbero alcuni feriti», fanno sapere i testimoni oculari di quanto sta avvenendo nel quartiere della periferia Est di Roma, vicino alla fermata della metropolitana della linea B "Ponte Mammolo", all'altezza della via Palmiro Togliatti, vicino alla via Tiburtina.

Secondo le primissime informazioni l'incendio si è sprigionato da un piano dove stavano facendo lavori di ristrutturazione.