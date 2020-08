Roma, incendio nella notte a Ardea: a fuoco depositi di pneumatici

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Agosto 2020, 09:10

Incendio in una azienda in zona Pomezia, Roma. I Vigili del Fuoco sono al lavoro dalla mezzanotte per spegnere le fiamme. L'area rimasta coinvolta è circoscritta, al suo interno sono presenti 8 capannoni, 6 (usati come depositi di pneumatici per auto e mezzi industriali) sono stati completamente distrutti dalle fiamme.a(capiente 18.000 litri). Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte, il personale dei Vigili del Fuoco prosegue le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area coinvolta. Presenti sul posto carabinieri e personale del 118 per le loro competenze.