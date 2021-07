Roma, incendio al museo di via Ostiense: soccorse quattro persone intrappolate

Incendio al Museo della via Ostiense a Porta San Paolo a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco aggiungendo che giunti sul posto hanno tratto in salvo 4 persone rimaste intrappolate all'interno della struttura a causa del fumo sprigionato dalle fiamme, per poi affidarle alle cure del personale del 118.

Secondo quanto si è appreso dai pompieri, l'incendio è scaturito all'interno dell'ex abitazione del custode esterna al museo (e non all'interno come avevano riferito inizialmente) e ha causato danni all'intonaco della stessa. «Lievi I disagi alla struttura del museo - proseguono i vigili del fuoco - per la fuligine». Due delle quattro persone estratte, un uomo di 80 anni e una donna di 70, sono state trasportate all'ospedale in conseguenza dell' inalazione di fumo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Luglio 2021, 14:57

