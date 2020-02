Incendio nella sede Inps: due intossicati e 320 persone evacuate

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 10:39

Tanta paura, due intossicati e ben 320 persone evacuate dopo che unè divampato questa mattina in unaLa squadra Tuscolano II dei Vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 8.20 di oggi per domare le fiamme divampate all'interno delladi, in zona Cinecittà. L'incendio si è originato al piano terra della struttura, dove si trovano l'archivio sanitario e la zona accettazioni. I Vigili del fuoco, oltre a domare il rogo, hanno dovuto soccorrere i presenti: evacuati, in pochi minuti, 250 impiegati e 70 cittadini.Il denso fumo scaturito dall'incendio ha anche causato l'intossicazione di due uomini, dipendenti di Sevitalia, un'agenzia privata che si occupa di sicurezza all'interno di quella sede Inps. I due sono stati trasportati in ospedale da un'ambulanza.