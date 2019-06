Incendio in un palazzo di via Nazionale: evacuati hotel e uffici, coppia di turisti intossicata

Nel primo pomeriggio, è stato evacuato palazzo in via Nazionale 163 a Roma per un principio di incendio causato dau un sovraccarico ad un quadro elettrico che ha generato una combustione con emissione di parecchio fumo nero. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri della Stazione Roma Quirinale. Nello stabile sono presenti un hotel, alcuni B&b e uffici privati. Non risultano feriti.

