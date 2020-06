Roma, va a fuoco un appartamento: grave donna

Roma, si siede sulla panchina e si spara con la sua pistola: passanti sotto choc

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 13:44

Incendio in un appartamento di Acilia, a Roma. Sul posto, in via Serafino da Gorizia, sono intervenute questa mattina le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale. Una donna di 67 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Illesi il figlio e il marito della donna, che non erano in casa. Accertamenti sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco per ricostruire le cause dell'incendio.