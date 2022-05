Incendio questa notte a Ostiense. A prendere fuoco i materiali di risulta e rifiuti che si trovavano dentro la ex fabbrica della Miralanza, in via Luigi Pierantoni 6. Le fiamme si sono sviluppate poco prima dell'una. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente per domare l'incendio, sono ancora al lavoro per le operazioni di spegnimento e smassamento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 10:08

