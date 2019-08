Roma, incendio in un appartamento in via Chianti: evacuato palazzo di 5 piani

Evvacuato per un incendio un palazzo di via Chianti a Roma. Alle ore 15.50 circa squadre del Comando di Roma sono intervenute in via Chianti 13 per un incendio in un appartamento al primo piano di un edificio di cinque piani. I Vigili del Fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in via Chianti al numero 13, per un incendio in un appartamento al primo piano di un edificio di cinque piani. Sul posto una Squadra dei vigili del fuoco con un'autobotte il carro autoprotettori e un'autoscala. Il personale dei Vigili del fuoco prontamente intervenuto ha iniziato l'opera di spegnimento delle stanze coinvolte dalle fiamme evitando il propagarsi dell'incendio in altre stanze. Durante l'opera di spegnimento l'edificio è stato evacuato. Al momento non risultano persone ferite o intossicate. L'appartamento è inagibile. Domenica 11 Agosto 2019, 17:50

