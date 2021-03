Roma, incendio doloso all'Istituto Superiore di Sanità: il portone dato alle fiamme

Paura a Roma per un incendio doloso all'Istituto Superiore di Sanità. Qualcuno, intorno alle 20, ha cosparso di liquido infiammabile il portone d'ingresso, in viale Regina Elena, ed ha appiccato l'incendio, per poi fuggire.

L'immediato intervento di una pattuglia dei Carabinieri, che con l'estintore in dotazione all'auto di servizio hanno spento le fiamme, ha fatto si che i danni fossero limitati. In corso indagini: al momento non ci sono ipotesi a riguardo. Rilievi tecnico scientifici in corso a cura dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma.

