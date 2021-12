Roma, incendio distrugge un bus Atac. Danneggiate anche alcune auto in sosta

A Roma torna il tradizionale 'flambus'. Un bus Atac è andato completamente a fuoco questa mattina, nei pressi del Policlinico Tor Vergata. L'intervento dei vigili del fuoco non è bastato per evitare che il mezzo fosse completamente distrutto dalle fiamme.

È accaduto questa mattina, poco dopo le 8.30, in viale Oxford, a poca distanza dal Policlinico Tor Vergata. L'incendio è partito dal vano motore e ha completamente distrutto il bus, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco di Frascati e della Rustica. Non ci sono persone coinvolte, ma le fiamme hanno causato danni anche alle auto in sosta nelle vicinanze. Sul posto anche carabinieri, polizia e vigili urbani.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 10:03

