Giovedì 19 Settembre 2019, 15:19

Una densa nube di fumo nero si è levata nel centro di Roma . Paura nel quartiere Prati, dove sono andati a fuoco dieci motorini e due automobili parcheggiate in via Ennio Quirino Visconti. L' incendio si è sviluppato all'altezza del Liceo Dante Alighieri per cause ancora ignote. Non ci sono feriti.Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme scongiurando che di estendessero alle altre vetture circostanti. Per permettere le operazioni di spegnimento il traffico è stato bloccato in via Federico Cesi.Nella zona si è radunata una folla di curiosi richiamati in un primo momento dall'alta colonna di fumo nero.