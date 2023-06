Roma, incendio a Colli Aniene. Palazzo avvolto dalle fiamme: «Sette feriti e 5 intossicati»

Un vasto incendio è scoppiato verso le 14 in un palazzo in via D'Onofrio, angolo via Ettore Franceschini, a Roma, nella zona di Colli Aniene, proprio di fronte al supermercato Pewex. Secondo le primissime informazioni «ci sarebbero alcuni feriti e intossicati», fanno sapere i testimoni oculari di quanto sta avvenendo nel quartiere della periferia Est della Capitale, vicino alla fermata della metropolitana della linea B "Ponte Mammolo", all'altezza della via Palmiro Togliatti, vicino alla via Tiburtina.

Secondo le primissime informazioni l'incendio si è sprigionato da un piano dove stavano facendo lavori di ristrutturazione.

«Sette persone ustionate, 5 intossicati»

Alcune persone, almeno sette, sono rimaste ferite per l'incendio divampato nella palazzina di via D'Onofrio, nella zona Colli Aniene, a Roma. Altre persone, si parla di ameno 5, sono rimaste intossicate. Le fiamme sono divampate intorno alle 14.

Sette piani dell'edificio avvolti dalle fiamme

Nell'edificio andato a fuoco, all'incrocio con Largo Nino Franchellucci, sono in corso lavori di ristrutturazione.

A quanto si apprende, i vigili del fuoco hanno estratto persone con «complicazioni respiratorie» , mentre altre sono state affidate ai sanitari. I vigili del fuoco sono all'opera con con varie squadre e diversi mezzi, tra cui due autobotti e due autoscale.

