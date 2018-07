Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incendio nella notte adove intorno alle 3 le fiamme hanno invaso la ricostruzione diantica che si trova all'interno degli studios, in via Vincenzo Lamaro. Sul posto i vigili del fuoco con almeno 6 mezzi. Non ci sarebbero feriti. La valutazione dei danni verrà fatta nelle prossime ore, ma tutte le strutture dell'area sarebbero andate distrutte.