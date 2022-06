Roma, incendio sulla Cassia: un gruppo di cittadini aiuta a spegnere le fiamme

Un incendio è divampato questa mattina in un terreno privato su via Cassia in zona Olgiata a Roma. Sul posto, notando una colonna di fumo, sono intervenuti gli agenti del gruppo pronto intervento traffico della polizia locale, in servizio di pattugliamento.

Giunti tempestivamente sul luogo, gli agenti hanno messo subito in sicurezza l'area e, insieme alla collaborazione di alcuni cittadini presenti nella zona, hanno provveduto a spegnere l'incendio con mezzi di fortuna, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il tutto si è risolto in poco tempo, scongiurando il peggio, anche perchè adiacente al terreno era presente un'autofficina

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 17:00

