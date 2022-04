Roma, incendio in casa a Monteverde: grave un pittore 83enne

Dramma a Roma, dove un pittore di 83 anni è rimasto gravemente ferito nell'incendio che ha distrutto il suo appartamento.

Il rogo è avvenuto ieri sera, poco dopo le 20, in zona Monteverde, nell'appartamento di via Giacomo Corradi, che l'anziano utilizzava come residenza e come studio. Sul posto polizia e vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo dall'appartamento al secondo piano di una palazzina al civico 12, risultato totalmente inagibile.

L'anziano si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. L'83enne, come ricostruito dai soccorritori, aveva molti quadri e materiale per dipingere e probabilmente il rogo è accidentalmente scaturito proprio per la presenza di prodotti altamente infiammabili.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 09:47

