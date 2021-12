Roma, incendio in una casa cantoniera: morta una clochard

Tragedia questa mattina alle porte di Roma, dove un incendio in una casa cantoniera non ha lasciato scampo ad una donna, senza fissa dimora, che vi aveva trovato riparo dal freddo.

La tragedia è stata scoperta all'alba, in una casa cantoniera abbandonata, al civico 28 di via della Muratella Mezzana, tra Roma e Fiumicino. I vigili del fuoco di Ostiense sono intervenuti per domare le fiamme e durante le operazioni di spegnimento hanno scoperto il cadavere della clochard. Sul posto anche le forze dell'ordine, che dovranno identificare la vittima.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 09:28

