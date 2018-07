Roma, ancora un bus in fiamme: paura sulla Tuscolana

Roma, autobus si ferma a viale Marconi: vettura in "fumo"​

Un altro bus in fiamme a Roma. Dopo l'episodio di ieri in viale Marconi - che sembrava l'ultimo di una serie infinita - stamani intorno alle 10 e 30 un altro mezzo è andato in fiamme sulla Tuscolana, all'altezza del centro commerciale La Romanina.L'incendio è stato spento con gli estintori dai due autisti, che si sono accorti prontamente di quanto stava succedendo a bordo e hanno subito fermato il mezzo.