Roma, incendio di una bisarca con auto a bordo: chiusa l'Aurelia verso la Capitale

Forti disagi nel pomeriggio sulla via Aurelia a causa di un incendio ad una bisarca con a bordo diverse auto. Pronto è stato l'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Locale di Roma Capitale che, per spegnere l'incendio, hanno dovuto procedere alla chiusura del tratto interessato della via Aurelia in direzione della Capitale, con conseguente deviazione traffico su via Castel di Guido.

Tutto questo ha comportato code e rallentaenti. Da stabilire ancora le cause dell'incendio che, a parte la paura, non ha provocato feriti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Agosto 2021, 19:46

