Roma, incendio al Baraka Bistrot di Centocelle: il locale vicino alla libreria antifascista data alle fiamme

incendio di un locale a Centocelle dove alcuni giorni fa un rogo aveva distrutto la libreria antifascista 'La Pecora elettrica', già data alle fiamme mesi fa. Ad andare a fuoco il Baraka Bistrot in via dei Ciclamini. Dai primi accertamenti l'atto potrebbe essere doloso: la serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile.

Sul posto polizia e carabinieri. Con questo sono quattro i locali andati a fuoco nel quartiere di Centocelle in pochi mesi. Il Baraka Bistrot, così come tutto il quartiere di Centocelle, aveva espresso solidarietà nei confronti dei colleghi della Pecora Elettrica all'indomani dell'incendio che ha distrutto la libreria antifascista per la seconda volta nel giro di pochi mesi.

Sabato 9 Novembre 2019, 08:42

