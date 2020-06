Incendio in una società meccanica industriale in via Idrovore della Magliana a Roma. Le fiamme hanno coinvolto alcune auto. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco. Da accertare le cause dell'incendio. Non risultano feriti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 16:09

