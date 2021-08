Roma, incendio a un autodemolitore: colonna di fumo nero e denso dalle auto in fiamme

Incendio di un autodemolitore in via di Acqua Acetosa Ostiense. I Vigili del Fuoco di Roma stanno intervenendo dalle 12.15 con tre autobotti, il carro autoprotettori ed il capo turno provinciale. Molte le telefonate dei cittadini per il denso fumo sprigionato dalle auto che stanno bruciando.

Il personale dei Vigili del Fuoco è attualmente impegnato oltre che a spegnere l'incendio ad evitare che possa propagarsi anche all'esterno dell'attività, dove si trova l'edificio della motorizzazione civile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 15:00

