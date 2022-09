Roma, incendio in un appartamento: i vigili del fuoco salvano una famiglia con bambini

Roma, incendio in un appartamento nel primo pomeriggio di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti per salvare dalle fiamme la famiglia residente nell'appartamento, portando al sicuro anche dei bambini.

Roma, non solo incendi. È allarme idranti: «Il 10% è fuori uso, soccorsi impossibili»

Roma, incendio in un appartamento

L'incendio si è sviluppato poco prima delle 15, al civico 8 di viale Etiopia, in zona Quartiere Africano. Il rogo ha interessato un appartamento al sesto piano, in un condominio composto da nove. Dopo la richiesta di soccorso, in pochi minuti sono arrivate sul posto due squadre dei vigili del fuoco, con un'autoscala, due autobotti e il carro autoprotettori.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito il soccorso non solo alla famiglia residente nell'appartamento, ma anche a quelle che vivono nello stesso condominio. Molti residenti, infatti, erano rimasti intrappolati nelle loro case a causa dell'intenso fumo sprigionato dall'incendio. Alcune di loro sono state trasportate e messe al sicuro grazie all'autoscala, mentre alcuni bambini sono stati tranquillizzati e portati via in braccio dagli uomini dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita, ma sul posto sono giunte comunque delle ambulanze, oltre alle forze dell'ordine. Ora sono in corso gli accertamenti del caso, per rilevare eventuali danni strutturali e stabilire le cause dell'incendio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Settembre 2022, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA