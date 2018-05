Incendio in appartamento a Prati: â€‹evacuato uno stabile

Un incendio si è sviluppato intorno alle 20.10 in un appartamento al quinto piano di un edificio di sei piani in via Ennio Quirino Visconti, nel quartiere Prati a Roma.



Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, partito da una stanza, evitando il propagarsi delle fiamme in altri locali. Durante la fase di spegnimento, a scopo precauzionale, è stato fatto evacuare lo stabile.

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:32