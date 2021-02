Roma, incendio in appartamento: morto 49enne. Una donna in ospedale

Incendio nella notte in un appartamento a Roma. Un uomo di 49 anni è morto e una 40enne è rimasta ferita. È accaduto intorno alle 2 in Via Giuseppe Lipparini, in zona Cecchignola. Sul posto vigili del fuoco e polizia che indaga sulla vicenda.

Da chiarire le cause del rogo. A quanto ricostruito, gli inquilini avrebbero tentato di spegnere il rogo con gli estintori presenti al piano. La vittima è stata trovata sull'uscio di casa. La donna, con ustioni al volto e intossicata dal fumo, è stata ricoverata in ospedale. Il palazzo è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 09:46

