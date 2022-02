Roma, tragedia in una palazzina al Trullo. Un'anziana di 85 anni è morta carbonizzata nell'incendio divampato ieri sera in un appartamento in via Ventimiglia a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da quanto si apprende dagli stessi vigili del fuoco, le fiamme si sono sviluppate all'interno di una camera dove, sulla poltrona, è stata trovata l'85enne ormai senza vita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Febbraio 2022, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA