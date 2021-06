Incendio su un autobus di linea in piazzale della Marina a Roma. Sul posto vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale del II Gruppo Parioli. Al momento non si registrano feriti. Secondo quanto si apprende, il conducente del mezzo è riuscito a far scendere in tempo i passeggeri. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata e sono impegnati per agevolare il traffico nella zona.

«Non ci sono stati problemi per le persone. La vettura era in servizio da 17 anni». Lo rende noto l'Atac in merito all'incendio su un bus a Roma. «Per ragioni da accertare, mentre viaggiava all'altezza di via Azuni si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sostitutivo della linea 2 - spiega l'Atac -. L'autista ha provato a spegnere le fiamme e poi ha allertato i vigili del fuoco».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 13:06

