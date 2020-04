Roma, in metropolitana prove generali di fase due

Mentre dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti arrivano linee-guida più precise, a Roma si continua a pianificare la fase due per rispettare i protocolli di sicurezza. Dopo le linee A e B, anche sulla metro C è arrivata la segnaletica orizzontale per aiutare i passeggeri a mantenere le distanze: gli ormai tipici adesivi di colore azzurro, posti a distanza di un metro e mezzo, sono già comparsi a San Giovanni e in queste ore sarà ultimata l’installazione in tutte le altre stazioni, fino all’altro capolinea di Monte Compatri-Pantano.

A Roma si pensa a misure ancora più rigide rispetto alle indicazioni del Mit: le mascherine saranno obbligatorie per tutti i passeggeri a bordo di metro, tram, bus Atac e Cotral. Inoltre, su tutti i mezzi saranno installati dei sensori conta-passeggeri per gestire gli accessi ed impedire il superamento del limite massimo di utenti consentito. Severamente vietati i posti in piedi, mentre per mantenere un numero massimo ed il distanziamento tra i passeggeri ci saranno dei posti a sedere off-limits, con indicazioni chiare su quali sedili non potranno essere occupati.

Stesse misure in vigore anche per i treni, dove ci sarà anche l’obbligo di installare dispenser di disinfettanti. Per evitare assembramenti e per mantenere distanti i flussi di passeggeri in entrata e in uscita, in tutte le stazioni ferroviarie e della metro saranno indicati percorsi appositi. Inoltre, le porte saranno riservate alla salita e alla discesa dei passeggeri e su tutti i mezzi sarà obbligatoria la sanificazione periodica e continua. Su taxi, Ncc e altri trasporti non di linea, il limite massimo sarà di due persone, se dotate di mascherine, o di una sola se sprovvista, tutti rigorosamente sul sedile posteriore. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 05:35

