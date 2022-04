Roma, in fiamme la lapide dedicata al magistrato Mario Amato. D'Amato lascia un mazzo di fiori: «Un Paese senza memoria è un Paese senza futuro»

In fiamme, in viale Jonio a Roma, la corona di fiori ai piedi del monumento in memoria del magistrato Mario Amato, ucciso dai Nar nel 1980. Il fatto è avvenuto alle 19 di ieri e sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri del nucleo operativo della stazione Montesacro. Gli accertamenti sono in corso e non si esclude il gesto doloso. L'incendio ha danneggiato in particolare la corona commemorativa. La giunta esecutiva dell'Anm del Lazio - sezione di Roma condanna «fermamente il gesto esecrabile compiuto, di recente, a sfregio della memoria del magistrato Mario Amato, con l'incendio della corona di fiori posta ai piedi del monumento eretto in suo ricordo in viale Jonio in Roma», si legge in una nota.

In mattina Alessio D'Amato, assessore alla Sanità del Lazio, ha lasciato un mazzo di fiori alla stele a cui hanno dato vergognosamente fuoco, per omaggiare il magistrato morto nella lotta contro il terrorismo: «Ho appena lasciato - scrive D'Amato in un post su Fb - questo mazzo di fiori alla stele che ricorda Mario Amato, magistrato vittima del terrorismo, a cui ieri sera hanno dato fuoco in Viale Jonio a Montesacro. Rendere omaggio a servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita è un obbligo morale. Un Paese senza memoria è un Paese senza futuro».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 15:01

