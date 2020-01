Roma, in Campidoglio il convegno investigatore 4.0: tra leggi e tecnologie 007 a confronto

Il ruolo dell'investigatore privato, la necessità di una formazione ad hoc per la professsione, i rischi connessi al trattamento dei dati sensibili: sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel convegno "Investigatore 4.0, fra nuove regole e nuove tecnologie", che si terrà martedì 28 gennaio in Campidoglio. "Sono temi di primaria importanza per la nostra professione - sottolinea Luciano Tommasso Ponzi - che portiamo all'attenzione del legislatore e dell'opinione pubblica. Proprio per questo motivo - aggiunge il Presidente di Federpol - abbiamo scelto Roma e una sede importante come la Protomoteca del Campidoglio, perchè puntiamo su una vasta eco della nostra iniziativa, in vista del congresso che si terrà poi a Rimini". All'evento parteciperanno, fra gli altri, il consigliere di Roma Capitale Andrea De Priamo, Berlino Tazza, Presidente di Sistema Impresa, l'avvocato Marco Martorana, Presidente di Assodata, l’avvocato Paola Casaccino Senior Manager di KPMG, il Generale Gaetano Mastropierro della Guardia di Finanza e il Colonnello dei Carabinieri Salvino Paternò, entrambi in congedo. "Al giorno d'oggi gli investigatori privati svolgono un ruolo chiave anche nei processi, come consulenti tecnici, ricoprendo un ruolo socialmente utile - sottolinea Luciano Tommaso Ponzi, nipote del celebre Tom, che conclude: - per noi e per la professionalità che da sempre contraddistingue coloro i quali svolgono questa professione in modo legale è assolutamente necessario aggiornarsi in modo continuo e proficuo su temi di fondamentale importanza, che spaziano dalla sicurezza dei dati alle problematiche legate alla società odierna, quali lo stalking ed il cyberbullismo, fino alle criticità normative del settore. Martedì in Campidoglio faremo proprio questo, faremo il punto della situazione anche su tutte le novità tecnologiche, ponendo l'accento sui temi che è necessario per noi portare anche nelle Istituzioni, nel corso di un'occasione di confronto unica con professionisti di assoluto livello". Il convegno "Investigatore 4.0" si terrà nella sala Laudato Si' alle ore 15. Lunedì 27 Gennaio 2020, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA