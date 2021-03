Roma, imprenditore sequestrato e derubato in pieno giorno nella sua villa di Nemi

Paura a Nemi, alle porte di Roma. In pieno giorno un imprenditore è stato sequestrato per oltre due ore nella sua villa, minacciato ed infine rapinato da una banda di ladri che ha portato via soldi in contanti, gioielli e numeri orologi di lusso.

Il fatto è accaduto nel fine settimana in una villa che si trova al confine con il comune di Genzano, in una zona circondata dai boschi e poco abitata. Con il padrone di casa nella villa al momento dell'irruzione dei ladri - quattro - erano presenti anche la donna delle pulizie e il giardiniere.

Dopo averli minacciati, hanno legato il padrone di casa a una sedia costringendolo con le minacce a rivelare dove si trovava la cassaforte. A quando pare il cancello della villa era socchiuso. Le indagini per scoprire l'identità dei rapinatori sono in corso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 10:10

