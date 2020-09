Si impicca ad un albero in un parco pubblico: choc tra i passanti

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un macabro ritrovamento oggi pomeriggio in un giardino pubblico di Alcuni frequentatori del parco di via Arola, poco distante da Casal Del Marmo, hanno notato un uomo impiccato ad un albero. Sconcerto fra i presenti che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto alcune pattuglie della polizia che hanno isolato la zona e sono iniziate le indagini. Al giardino è arrivata anche la polizia scientifica. Vicino all'albero è stata trovata una borsa con i documenti del suicida. Si tratta di un uomo di 54 anni. E' sicuro che si tratti di un suicidio anche se non è stata trovata una lettera. Il sopralluogo è iniziato alle 17. Gli investigatori stanno cercando di capire i motivi del gesto.