Roma, l'8 dicembre città blindata: strade a numero chiuso, luminarie, shopping. Ecco cosa cambia

Strade illuminate a festa ma a numero chiuso e controlli a tappeto: parte il primo weekend natalizio e tutto sarà, ovviamente, nel rispetto delle norme anti-Covid.



STRADE OFF LIMITS Per evitare assembramenti su piazza di Spagna e Fontana di Trevi così come in via del Corso e via Condotti ci saranno pattuglie delle forze dell'ordine e uomini della protezione civile a controllare gli accessi nei negozi più affollati ma anche nelle strade dello shopping Con supervisori anche lungo via Cola di Rienzo e viale Marconi.



LUCI DEL CENTRO Una settimana fa le luci del Natale hanno acceso la bellissima via Condotti, l'8 dicembre sarà la volta di via del Corso. In una sorta di magico gemellaggio, si illumineranno all'unisono anche via Margutta, con un cielo stellato, e via del Babuino con un tunnel di luci splendenti. Nasce così una sinergia tra l'Associazione Internazionale di via Margutta e la Nuova Associazione del Babuino. Non ci sarà invece la tradizionale preghiera di Papa Francesco in piazza Mignanelli, proprio per evitare che un fiume di fedeli arrivi in centro per vedere il Pontefice.



SPELACCHIO La festa dell'Immacolata sarà anche l'occasione per rivedere le luci dell'ormai celebre Spelacchio: l'albero di Natale che, con l'inaugurazione su piazza Venezia per mano della sindaca Raggi, darà il via al Natale a Roma.



TUSCOLANO A FESTA Nel tardo pomeriggio dell'Immacolata si accenderà anche l'albero di Natale in piazza Aruleno Celio Sabino nel municipio 7, a due passi dallo splendido Parco degli Acquedotti, grazie ad un'iniziativa di Affidea NSL con un flash mob dei residenti sui balconi per evitare assembramenti. L'evento vedrà anche i fuochi d'artificio e le esibizioni live di Massimo Di Cataldo, Marco Conidi e l'Orchestraccia e cori gospel con Daphne Risi e Vito Caporale de I Baraonda.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 09:05

