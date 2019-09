Roma, blitz contro le sedi Pd di Ponte Milvio, Balduina e Monte Mario: «Verità per Bibbiano». "Magnitudo Italia" rivendica l'azione

.





Venerdì 20 Settembre 2019, 13:47

. Il, colpito nelle pareti di fronte alle sue. Questi i messaggi apparsi sugli striscioni, apparsi anche di fronte alla sede di Trionfale del Municipio I. La rivendicazione è arrivata questa mattina a firma Magnitudo Italia che sulla pagina Facebook ha pubblicato tutte le foto accompagnate da uno slogan:Da, dove sul posto è intervenuta la polizia per rilievi e accertamenti, è arrivata la risposta al gesto subito: «Vedere quanto è stato fatto alla nostra sezione, ma anche ad altre del XIV Municipio alle quali esprimiamo solidarietà, mette tanta tristezza - dichiara, segretaria della sezione - Ma non per noi, ma verso le persone che lo hanno fatto che di quello che scrivono sicuramente non sanno niente. Questa è una sezione che fa del confronto con la gente la sua ragione di vita, che fa della politica sul territorio il suo motore quotidiano mettendosi sempre a servizio del quartiere, e così continuerà ad essere».«Non è la prima volta che la Sezione di Ponte Milvio viene presa di mira con scritte offensive, o con danneggiamenti o anche con manichini impiccati.ne tanto meno cambiamo il nostro modo di far politica tra le gente e per la gente, come abbiamo sempre fatto», aggiunge, ex vice presidente del Municipio XV iscritto a Ponte Milvio. «Con ancora più forza e determinazione organizzeremo la Festa della sezione prevista per il prossimo weekend: Ponte Milvio in festa. Da venerdì 27 a domanica 28 – aggiungono Tomassini e Cozza – avremmo con noi diversi ospiti per parlare di politica: quella sana e costruttiva fatta di idee e progetti per il nostro Paese».«Con noi ci saranno personalità come Veltroni, l’ex ministro Fedeli, l’ex presidente della Camera Boldrini - conclude, membro della direzione nazionale del PD iscritto a Ponte Milvio. - e per parlare dell’emergenza rifiuti che colpisce la nostra città ospiteremo l’Assessore regionali ai rifiuti Valeriani, l’ex Presidente del CdA di AMA Fortini e l’ex Presidente del Municipio XV Torquati. Saranno giorni importanti ai quali vi chiediamo di partecipare in massa per rispondere con la politica del fare a chi pensa di metterci paura»«Questa notte - si legge su Facebook - numerose sedi romane del partito democratico sono state tappezzate con striscioni di protesta. Un'azione dimostrativa per manifestare lo sdegno profondo che, oltre Magnitudo Italia, prova anche gran parte del popolo italiano. Il danno che diventa beffa, una longeva carriera di brogli politici culminata con il “capolavoro” del Conte-bis. Si parlerà di atti vandalici - prosegue la nota - si vorrà descrivere Magnitudo come l'ennesimo movimento violento solo perché ha scelto di esprimere il proprio dissenso non con un post, ma con un'azione comunque forte. Abbiamo deciso di dar voce ad un popolo rassegnato, annichilito da un immobilismo stagnante che di fatto legittima ogni azione meschina commessa dai vari politicanti». E ancora: «Non potranno ignorarci a lungo, non glielo permetteremo, perché non si possono ignorare le grida di chi pretende una politica semplicemente migliore. In particolare migliore nei valori espressi e nel modo di esprimerli. L'unica virtù politica sembra essere diventato l'opportunismo di pochi privilegiati, ma non è sempre stato così. Di certo non rimarrà così per sempre. Almeno fin quando non ci tapperanno la bocca».