Il rogo che ha mandato in fumo i set scenografici dell’Antica Roma, all’interno degli Studios di Cinecittà, «è stato doloso». A dirlo il rapporto dei vigili del fuoco che sabato alle 3 sono intervenuti in via Lamaro per domare le fiamme che hanno distrutto gran parte delle scenografie storiche.Ad andare a fuoco è stata una parte del set lasciato dalla serie tv “Rome”, prodotta dall’americana Hbo. E secondo i pompieri l’azione non è stata casuale ma emergono forti dubbi su inneschi sospetti ritrovati sul luogo del rogo. Proprio questo c’è scritto sul rapporto stilato dalle squadre speciali dei vigli del fuoco. In particolare su un quadro elettrico si concentra l’attività investigativa. Sembra infatti che alcuni poli elettrici siano stati volutamente invertiti per creare il corto circuito che ha dato il via alle fiamme. Lingue di fuoco alte trenta metri che si sono propagate velocemente a causa del vento forte e della struttura stessa, in vetroresina.E non è il primo caso. Nel 2013 tutto il complesso della casa del Grande Fratello, negli studi di Cinecittà, è stato completamente distrutto da un incendio sviluppatosi nella notte. Oltre al famoso appartamento dalla porta rossa, sono bruciate, tra fiamme altissime, anche le strutture vicine adibite negli anni a spazi funzionali al programma (tugurio, stanze segrete, ecc.) e la sala che ospitava la regia del programma. Anche in quell’occasione i vigili del fuoco marchiarono come doloso quel rogo. Ora indaga la polizia che ha già sequestrato i filmati a circuito chiuso degli Studios.