Roma, il distributore diventa intelligente con i pannelli led hi-tech

Martedì 22 Ottobre 2019, 15:28

La freddezza di un distributore di benzina scaldata da milioni di colori, sfumature e informazioni di ogni tipo. Alla Q8 easy di viale dell'Oceano Pacifico il futuro è a portata di tutti. Grazie ai pannelli led installati da una società specializzata che offrono agli automobilisti una serie di informazioni dedicate. Non solo. I panelli posteriori seguono i clieni con un sistema software di movimento, Un effetto ottico pazzesco che ha trasformato il distributore in un pezzetto di futuro. E l'impatto visivo rende tutto più bello e magico. Specialmente per i più piccoli che da quando sono stati accesi i led chiedono ai genitori di andare a fare rifornimento nel distributore da... favola.