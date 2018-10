Roma, il Castello di Santa Severa apre al teatro: ecco due appuntamenti da non perdere

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dal 12 al 14 ottobre 2018 la Compagnia del Teatro dell'Orologio anima i luoghi suggestivi del Castello di Santa Severa con due spettacoli teatrali: Il Mercante di Venezia di William Shakespeare (venerdì 12 ottobre) e Oliver Twisted di Charles Dickens (sabato13 e domenica 14 ottobre). Due classici che il regista Leonardo Ferrari Carissimi rilegge in chiave contemporanea e in forma itinerante all'interno del Castello. In un'atmosfera a confine tra leggenda e realtà sarà un'occasione unica per assistere a due opere teatrali, passeggiando nei giardini e nelle sale del Castello.Il Mercante di Venezia della Compagnia del Teatro dell'Orologio è una versione dinamica, poetica e divertente che porta lo spettatore in un viaggio rocambolesco negli esterni del Castello di Santa Severa.Oliver Twisted è una favola punk che mantiene lo spirito ironico e grottesco del grande romanzo di Charles Dickens, rileggendolo in chiave contemporanea e mettendo in luce gli elementi attuali che il testo conserva.